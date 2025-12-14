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MLADA PJEVAČICA

Tuzlanka Belma Sakić rame uz rame s Teom Tairović: Zajedno zapjevale veliki hit

Sigurnim i hrabrim koracima, Belma Sakić nastavlja da gradi svoje mjesto pod estradnim nebom

Belma i Tea. Instagram

E. A.

14.12.2025

Mlada pjevačica iz Tuzle, Belma Sakić, napravila je iskorak vrijedan pažnje, stajući rame uz rame s jednom od trenutno najpopularnijih regionalnih zvijezda – Teom Tairović. Njih dvije su zajedno zapjevale jedan od Teinih velikih hitova, a snimak je u kratkom roku privukao simpatije publike i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Belma, koja važi za jedno od novih i perspektivnih imena na domaćoj estradnoj sceni, pokazala je sigurnost, harizmu i vokalnu zrelost, ostavljajući utisak pjevačice koja zna šta želi i kuda ide. Nastup uz Teu Tairović za nju predstavlja ne samo priznanje, već i snažan vjetar u leđa na putu izgradnje muzičke karijere.

Sigurnim i hrabrim koracima, Belma Sakić nastavlja da gradi svoje mjesto pod estradnim nebom, potvrđujući da se na sceni pojavilo novo ime koje vrijedi pratiti.
# TEA TAIROVIĆ
# BELMA SAKIĆ
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