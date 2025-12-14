Čuvari satire i kreativnosti, članovi "Helem Nejsa" govore za "Dnevni avaz": Kad je autentičnost zakon

Grupa “Helem Nejse” je na regionalnoj sceni prisutna više od decenije, a njen rad prepoznat je po karakterističnoj mješavini muzike, humora i društvenog komentara. Admir Čular – Čika Gagara, Amer Čanković – Stihomir Klepić i Tihomir Radić – Toshi Domaćin čine trojku koja iz projekta u projekt potvrđuje da autentičnost i kreativnost ostaju njihovi najprepoznatljiviji aduti.
Dašak svježine
Publiku su ovog puta razveselili novom sezonom hit serije “Bruca Braca Bruda Brada”, projekta koji je na svoj način spojio generacije i postao dio savremenog pop-kulturalnog pejzaža.
Za “Dnevni avaz” otvorili su vrata svog stvaralačkog svijeta, onog u kojem se originalnost ne pretvara, nego živi.
Naravno, najprije smo se dotaknuli nove sezone, koja već ide ka visokim ljestvicama gledanosti.
- Reakcije na prvih nekoliko epizoda su daleko iznad naših očekivanja, tako da ne možemo biti sretniji kad vidimo da je publika zadovoljna i da svojom kreativnošću i humorom uspijevamo unijeti dašak svježine u njihove živote. Serija se neprestano radi već više od sedam godina, iako često dobijamo kritike da premalo izbacujemo - rekli su nam iz sastava te otkrili kako izgleda sam čin stvaranja:
- Proces je izrazito kompleksan, a iziskuje puno kreativne energije, koju mi, nasreću, još imamo. Nova sezona “Početak kraja” nastavlja s emitovanjem još nekoliko genijalnih ostvarenja, ali postavlja i jedno vrlo bitno pitanje: “Ka’ će nova epizoda?”
Na prvu je jasno da je inspiracija projekta odraz današnjeg društva. Otkrili su nam i da li je zahtjevno i izazovno sve to prenijeti, animirati i istovremeno održati profesionalnost.
- Serija je inspirisana stvarnim događajima koji nas muče i zabrinjavaju i likovima koji nas nasmijavaju i zabavljaju. Cjelokupan proces je nešto u čemu istinski uživamo, a profesionalan pristup poslu daje rezultate koje imamo. Jedno bez drugog, teško da može. Na seriji aktivno radi 160 ljudi po 16 sati dnevno, bez pauza - pojasnio je Čika Gagara.
Ekser u zid
Osim rada na ovom projektu, “Helem Nejse” je trenutno i u aktivnom procesu muzičkog stvaranja. Kako kažu, nadaju se da će publika već tokom naredne godine imati priliku uživati u onome što spremaju:
- Plan je da se prepustimo osjećaju koji nas vodi i da stvaramo muziku koja nam se sviđa. U zimskom periodu obično pravimo nove pjesme, tako da smo sada zatvoreni u studiju, radeći na novim muzičkim remek-djelima.
Iza sebe imaju i Akademiju koja okuplja i pruža priliku mladima. Tu je i “ZNZKVI”, a sve, iako različito, nosi njihovu prepoznatljivu nit.
- “Helem Nejse” je skupina različitih ljudi, različitih osobina, ali vrlo sličnih afiniteta i ciljeva. Po prirodi smo svi vrlo nemirni duhovi i volimo da istražujemo forme, da isprobavamo i donosimo nove stvari, koje su, naravno, u okviru onoga što znamo raditi i za šta smo sposobni. Pokušali smo se baviti građevinom, ali smo brzo shvatili da ne znamo zakucati ni ekser u zid i okačiti sliku koju nam je neko poklonio za studio. Tad zovemo Bersu. Autentičnost kad izgubimo, niko nas više neće bendat’ ni pet posto – istakli su članovi “Helem Nejsa”.