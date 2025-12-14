Čuvari satire i kreativnosti, članovi "Helem Nejsa" govore za "Dnevni avaz": Kad je autentičnost zakon

Publiku su ovog puta razveselili novom sezonom hit serije “Bruca Braca Bruda Brada”, projekta koji je na svoj način spojio generacije i postao dio savremenog pop-kulturalnog pejzaža.

Grupa “Helem Nejse” je na regionalnoj sceni prisutna više od decenije, a njen rad prepoznat je po karakterističnoj mješavini muzike, humora i društvenog komentara. Admir Čular – Čika Gagara, Amer Čanković – Stihomir Klepić i Tihomir Radić – Toshi Domaćin čine trojku koja iz projekta u projekt potvrđuje da autentičnost i kreativnost ostaju njihovi najprepoznatljiviji aduti.

Za “Dnevni avaz” otvorili su vrata svog stvaralačkog svijeta, onog u kojem se originalnost ne pretvara, nego živi.

Naravno, najprije smo se dotaknuli nove sezone, koja već ide ka visokim ljestvicama gledanosti.

- Reakcije na prvih nekoliko epizoda su daleko iznad naših očekivanja, tako da ne možemo biti sretniji kad vidimo da je publika zadovoljna i da svojom kreativnošću i humorom uspijevamo unijeti dašak svježine u njihove živote. Serija se neprestano radi već više od sedam godina, iako često dobijamo kritike da premalo izbacujemo - rekli su nam iz sastava te otkrili kako izgleda sam čin stvaranja:

- Proces je izrazito kompleksan, a iziskuje puno kreativne energije, koju mi, nasreću, još imamo. Nova sezona “Početak kraja” nastavlja s emitovanjem još nekoliko genijalnih ostvarenja, ali postavlja i jedno vrlo bitno pitanje: “Ka’ će nova epizoda?”

Na prvu je jasno da je inspiracija projekta odraz današnjeg društva. Otkrili su nam i da li je zahtjevno i izazovno sve to prenijeti, animirati i istovremeno održati profesionalnost.

- Serija je inspirisana stvarnim događajima koji nas muče i zabrinjavaju i likovima koji nas nasmijavaju i zabavljaju. Cjelokupan proces je nešto u čemu istinski uživamo, a profesionalan pristup poslu daje rezultate koje imamo. Jedno bez drugog, teško da može. Na seriji aktivno radi 160 ljudi po 16 sati dnevno, bez pauza - pojasnio je Čika Gagara.

Ekser u zid

Osim rada na ovom projektu, “Helem Nejse” je trenutno i u aktivnom procesu muzičkog stvaranja. Kako kažu, nadaju se da će publika već tokom naredne godine imati priliku uživati u onome što spremaju:

- Plan je da se prepustimo osjećaju koji nas vodi i da stvaramo muziku koja nam se sviđa. U zimskom periodu obično pravimo nove pjesme, tako da smo sada zatvoreni u studiju, radeći na novim muzičkim remek-djelima.