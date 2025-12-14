Goca Tržan uputila oštre riječi Luni Đogani: "Da sam imala priliku, ja bi te tukla"

Luna Đogani stekla je veliku popularnost učešćem u rijaliti programu "Zadruga", a upravo taj period njenog života bio je u fokusu emisije u kojoj joj je gošća bila pjevačica Goca Tržan.

Goca Tržan nije skrivala svoje mišljenje te je otvoreno i bez zadrške kritikovala Luninu odluku da učestvuje u rijalitiju. Dio zamjerki uputila je i Luninoj majci, Anabeli Atijas.

- Poznajem te otkad si bila dijete i moram ti reći da nisi normalna što si ušla tamo. Jesi li ti normalna?! Zašto si to uradila sebi? Da sam imala priliku, ja bih te tukla - izjavila je Goca Tržan.

Pjevačica je otkrila da je sličan stav iznijela i Anabeli Atijas, navodeći da joj je otvoreno zamjerila što nije reagovala na vrijeme.

- To sam rekla i tvojoj majci. Pitala sam je: ‘Zašto ono dijete nisi za kosu izvukla odande?’ Vrlo sam iskrena u tom smislu. I njoj sam rekla: "Sve bih vas zapalila". To nije rijaliti, nego socijalni eksperiment. Nikada ne bih ušla u rijaliti te vrste. Zadržavam poštovanje prema tebi kao djetetu koje je odrastalo pored mene, ali da sam ja tvoj roditelj, za kosu bih te izvukla, pa makar prodala sve, samo da te ne stavim u situaciju da potpuno odlijepiš - rekla je pjevačica u emisiji kod Lune Đogani.

Podsjetimo, Luna Đogani bila je u centru pažnje zbog veze s oženjenim pjevačem Slobom Radanovićem.

Njihova romansa započela je tokom učešća u "Zadruzi 1", a ubrzo nakon toga Slobina tadašnja supruga Kija Kockar također je ušla u rijaliti i osvojila prvo mjesto, uz nagradu od 50.000 eura.

Sloba Radanović se kasnije razveo od Kije Kockar, oženio se Jelenom Đuričanin i s njom dobio sina. Luna Đogani se udala za Marka Miljkovića, kojeg je upoznala u rijalitiju, a zajedno imaju dvije kćerke i, kako navode, uživaju u sretnom braku.