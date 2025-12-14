Dino Merlin ispunio najveću i najprestižniju arenu u Švicarskoj

Dino Merlin je sinoć u Cirihu održao jedan od najznačajnijih međunarodnih koncerata u svojoj karijeri i kao prvi umjetnik s naših prostora ispunio Hallenstadion – najveću i najprestižniju arenu u Švicarskoj.

Riječ je o areni koja je tokom decenija ugostila neka od najvećih svjetskih i evropskih muzičkih imena među kojima su The Rolling Stones, Queen, David Bowie, Elton John, Adele, Lady Gaga, Ed Sheeran, Dua Lipa i mnogi drugi, a koncert sarajevskog muzičkog čarobnjaka prirodno se uklopio u niz i tradiciju velikih produkcija po kojima je legendarni Hallenstadion poznat.

Uz bezvremenske hitove, posebnu pažnju privukle su pjesme s aktuelnog albuma — „Neka bude Đula“, „Briga“ i „Zauvijek ovako“ — koje su se nametnule kao dio Merlinovog standardnog koncertnog repertoara, potvrđujući da je ovaj album već osvojio srca publike, što prate i višemilionski pregledi na YouTubeu. Bio je to susret generacija i emocija, ostavljajući iza sebe večer koju će publika još dugo pamtiti – po ovacijama, zajedništvu i osjećaju da su bili dio nečega zaista posebnog.

Ovaj koncert još jednom je potvrdio Dinu Merlina kao kantautora čiji rad nadilazi regionalne okvire i ostavlja snažan trag i izvan granica Bosne i Hercegovine. Svjetska turneja „Mi“ nastavlja se dočekom Nove godine na Stradunu u Dubrovniku, dok je naredni veliki koncert zakazan za 16. maj 2026. godine u čuvenoj areni Festhalle u Frankfurtu.