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MOSTARSKI BEND

Zoster objavio singl i spot "Tadijin sin": Najava novog albuma

Muziku i tekst potpisuje frontmen grupe Mario Knezović, a aranžman članovi benda Adis Sirbubalo i Silvije Nuić

Mostarski bend Zoster. Instagram

E. A.

15.12.2025

Mostarski bend Zoster objavio je singl i spot “Tadijin sin” kojim najavljuje nadolazeći studijski album.

“Tadijin sin”, kako se navodi u saopštenju za medije povodom premijere, nastavlja put prema novom materijalu na kojem se već nalaze odlične pjesme “Ne okrećem se tata” i “Samo reci ne”.

Muziku i tekst potpisuje frontmen grupe Mario Knezović, a aranžman članovi benda Adis Sirbubalo i Silvije Nuić.

Na pjesmi im se pridružuje i gudački orkestar Fames Skopje Studio Orchestra.

Miks potpisuje Nikola Dokić, mastering Howie Weinberg, a muzički producent je Adis Sirbubalo.

- Zoster je do sad objavio pet albuma koje karakterišu razni žanrovi od reggae, ska, rock, blues, popa, a kroz sve žanrove kantautor Mario Knezović, autor muzike, teksta i frontmen, poetski i prirodno je stigao do vlastitog autentičnog izraza, koji je najviše obilježio grupu Zoster. S pet albuma iza sebe, Zoster su regionalni miljenici, koji redovno pune klubove i popularnost grade svakim novim koncertom. Novi singl objavljen je za LAA i dostupan na svim streaming servisima - zaključak je saopštenja.
# ZOSTER
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