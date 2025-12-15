Zoster objavio singl i spot "Tadijin sin": Najava novog albuma

Mostarski bend Zoster objavio je singl i spot “Tadijin sin” kojim najavljuje nadolazeći studijski album.

“Tadijin sin”, kako se navodi u saopštenju za medije povodom premijere, nastavlja put prema novom materijalu na kojem se već nalaze odlične pjesme “Ne okrećem se tata” i “Samo reci ne”.

Muziku i tekst potpisuje frontmen grupe Mario Knezović, a aranžman članovi benda Adis Sirbubalo i Silvije Nuić.

Na pjesmi im se pridružuje i gudački orkestar Fames Skopje Studio Orchestra.

Miks potpisuje Nikola Dokić, mastering Howie Weinberg, a muzički producent je Adis Sirbubalo.