Rudarska glazba Kakanj izvela nezaboravan koncert filmske muzike

Rudarska glazba Kakanj priredila je izuzetno posjećen i emotivan koncert filmske muzike, koji je publici ponudio spoj orkestarske snage, vokalnih interpretacija i scenskog izraza. Večer je protekla u znaku poznatih filmskih tema koje su obilježile svjetsku i domaću kinematografiju, uz poseban akcenat na energiju i priču koju filmska muzika nosi.

Poseban pečat koncertu dali su gosti pjevači. Emina Bajtarević oduševila je publiku interpretacijom pjesme "Rolling in the Deep", dok je Kenan Mačković izveo numeru "Malo je dana iz filma "Kod amidže Idriza" i "Nesanicu" iz filma "Ivkova slava". Njihovi nastupi nagrađeni su dugotrajnim aplauzima.

Scenski segment večeri obogatili su glumci Irfan Kasumović i Adem Smailhodžić, koji su kratkom, ali upečatljivom scenom iz serije "Otpisani" vratili publiku u duh televizijske klasike i dodatno povezali muziku i dramski izraz.

Posebno iznenađenje večeri bili su mladi borci iz Taekwondo kluba Nur, Emelin Zahirovic i Vedad Sikira, koji su, inspirisani filmom "Rocky", donijeli snažnu energiju, pokret i simboliku borbe, upornosti i pobjede, što je izazvalo oduševljenje publike.