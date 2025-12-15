Eurosong 2026 u Beču: Objavljena lista učesnika, tri zemlje se vraćaju na takmičenje

Evropska radiodifuzna unija (EBU) je potvrdila listu država koje će se takmičiti na 70. izdanju Eurosonga, koje će se održati u Beču u maju 2026. godine.
Na takmičenju će se ove godine predstaviti ukupno 35 zemalja. Eurosong će trajati od 12. do 16. maja, a program će obuhvatiti dva polufinala, zakazana za 12. i 14. maj, te veliko finale 16. maja 2026. godine. U svakom polufinalu nastupit će po 15 pjesama, a po deset najboljih izborit će plasman u završnicu.
U velikom finalu nastupit će ukupno 25 zemalja – 20 koje se kvalifikuju kroz polufinala, kao i pet automatski plasiranih učesnika: domaćin Austrija te Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Sistem glasanja na 70. Eurosongu uključivat će kombinaciju glasova publike i nacionalnih žirija u svim fazama takmičenja, uključujući i polufinala. Na taj način vraća se model koji objedinjuje profesionalne muzičke ocjene i glasove gledalaca širom svijeta.
Bugarska, Rumunija i Moldavija vraćaju se na takmičenje, nakon što su prethodno pojedine zemlje odustale poslije generalne skupštine EBU-a, nezadovoljne ishodom glasanja o inicijativi za isključenje Izraela s Eurosonga.
Podsjetimo, Španija, Nizozemska, Irska i Slovenija ranije su zatražile isključenje Izraela zbog genocida u Gazi. Nakon toga su objavile da neće učestvovati na ovogodišnjem Eurosongu, a bojkotu se naknadno pridružio i Island.
Lista zemalja učesnica Eurosonga 2026:
- Albanija
- Armenija
- Australija
- Austrija
- Azerbejdžan
- Belgija
- Bugarska
- Crna Gora
- Češka
- Danska
- Estonija
- Finska
- Francuska
- Gruzija
- Grčka
- Hrvatska
- Izrael
- Italija
- Kipar
- Latvija
- Litvanija
- Luksemburg
- Malta
- Moldavija
- Norveška
- Njemačka
- Poljska
- Portugal
- Rumunija
- San Marino
- Srbija
- Švedska
- Švicarska
- Ukrajina
- Velika Britanija