Eurosong 2026 u Beču: Objavljena lista učesnika, tri zemlje se vraćaju na takmičenje

Evropska radiodifuzna unija (EBU) je potvrdila listu država koje će se takmičiti na 70. izdanju Eurosonga, koje će se održati u Beču u maju 2026. godine.

Na takmičenju će se ove godine predstaviti ukupno 35 zemalja. Eurosong će trajati od 12. do 16. maja, a program će obuhvatiti dva polufinala, zakazana za 12. i 14. maj, te veliko finale 16. maja 2026. godine. U svakom polufinalu nastupit će po 15 pjesama, a po deset najboljih izborit će plasman u završnicu.

U velikom finalu nastupit će ukupno 25 zemalja – 20 koje se kvalifikuju kroz polufinala, kao i pet automatski plasiranih učesnika: domaćin Austrija te Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.

Sistem glasanja na 70. Eurosongu uključivat će kombinaciju glasova publike i nacionalnih žirija u svim fazama takmičenja, uključujući i polufinala. Na taj način vraća se model koji objedinjuje profesionalne muzičke ocjene i glasove gledalaca širom svijeta.

Bugarska, Rumunija i Moldavija vraćaju se na takmičenje, nakon što su prethodno pojedine zemlje odustale poslije generalne skupštine EBU-a, nezadovoljne ishodom glasanja o inicijativi za isključenje Izraela s Eurosonga.

Podsjetimo, Španija, Nizozemska, Irska i Slovenija ranije su zatražile isključenje Izraela zbog genocida u Gazi. Nakon toga su objavile da neće učestvovati na ovogodišnjem Eurosongu, a bojkotu se naknadno pridružio i Island.

Lista zemalja učesnica Eurosonga 2026:

- Albanija

- Armenija

- Australija

- Austrija

- Azerbejdžan

- Belgija

- Bugarska

- Crna Gora

- Češka

- Danska

- Estonija

- Finska

- Francuska

- Gruzija

- Grčka

- Hrvatska

- Izrael

- Italija

- Kipar

- Latvija

- Litvanija

- Luksemburg

- Malta

- Moldavija

- Norveška

- Njemačka

- Poljska

- Portugal

- Rumunija

- San Marino

- Srbija

- Švedska

- Švicarska

- Ukrajina

- Velika Britanija