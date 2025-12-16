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Zdravko Čolić nastavlja da ruši sve rekorde: Rasprodan i treći koncert u Sarajevu

Ovim nevjerovatnim uspjehom Čolić je još jednom potvrdio status najveće pop muzičke ikone

Društvene mreže

E. A.

16.12.2025

Zdravko Čolić nastavlja da obara rekorde i ispisuje nove stranice muzičke historije u Bosni i Hercegovini. Nakon što su prvi i drugi koncert u sarajevskoj dvorani Zetra, zakazani za 27. i 28. mart, rasprodani u rekordnom roku, interesovanje publike bilo je toliko veliko da je zakazan i treći koncert za 04. april, koji je također rasprodan do posljednjeg mjesta.

Ovim nevjerovatnim uspjehom Čolić je još jednom potvrdio status najveće pop muzičke ikone na ovim prostorima. Sarajevska Zetra će tako tri večeri biti ispunjena emocijama, hitovima koji su obilježili generacije i publikom koja s nestrpljenjem iščekuje nezaboravne koncerte.

Rasprodati tri koncerta mjesecima unaprijed još su jedan snažan dokaz neprolazne popularnosti Zdravka Čolića, ali i posebne veze koju godinama njeguje sa sarajevskom publikom.

# ZDRAVKO ČOLIĆ
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