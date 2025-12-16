Čola zakazao i četvrti koncert u Zetri: Tri već rasprodao

Nakon što su tri koncerta rasprodana u rekordnom roku, Zdravko Čolić objavio je i termin četvrtog koncerta, koji će se održati 5. aprila. Ova muzička balkanska zvijezda najavila je da će to biti posljednji koncert u ovom nizu pod krovom Olimpijske dvorane Zetra, uz pratnju simfonijskog orkestra ,ali s istom emocijom, energijom i iskrenom ljubavlju prema publici.

Publiku i ovog puta očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima, vrhunskom produkcijom i posebnim muzičkim ugođajem koji Čolić već decenijama nesebično dijeli sa svojim fanovima svih generacija.

Ulaznice za četvrti koncert već su u prodaji putem online sistema ulaznica.org, kao i na platou Skenderije. S obzirom na dosadašnje interesovanje, preporučuje se da svoje mjesto osigurate na vrijeme.