Marija Šerifović hitno prekinula odmor i našla se sa Aleksandrom Prijović: "Jedva sam izdržala da ne zaplačem"

Pjevačica Marija Šerifović prekinula je svoj odmor zbog važnog povoda i javno se oglasila.

- Moram hitno u Beograd - rekla je Marija i otkrila zašto se u Beograd vratila na samo 24 sata, prenosi Grand.

- Znate da često govorim kako nije u redu da se neki naši umjetnici tako lako zaborave, da se zaboravi sve ono što su nam pružili. Zato sam došla na jednu sjajnu ideju i predložila porodici Šabana Šaulića. Na ideju sam došla prije pet ili šest mjeseci, a to je da se održi koncert u njegovu čast - kazala je Šerifović.

Porodica Šaulić bila je oduševljena Marijinom idejom, kao i kolege koje će učestvovati u organizaciji događaja.

- Dokle god živim i postojim, potrudiću se da budem dio organizacije. Inicijator već jesam, a cilj je da se 17. februara obilježava život i muzika gospodina Šabana Šaulića - objasnila je Marija. Dodala je da je osnovana i fondacija „Šaban Šaulić“ koja će pomagati mladim talentima, a sredstva će se prikupljati prodajom karata.

Svoju sreću zbog konferencije koja je održana povodom predstojećeg koncerta, Marija je podijelila u svom vlogu i otkrila da je to razlog prekidanja odmora.

U vlogu je pokazala i trenutke nakon konferencije, kada se susrela sa koleginicom Aleksandrom Prijović.

- Jedna od koleginica koja će pjevati na koncertu je Aleksandra Prijović i upravo smo završile pres, bilo je baš emotivno - rekla je Marija Šerifović. Prija je dodala: "Joj, ja sam jedva izdržala da ne zaplačem."

Podsjetimo, koncert u čast Šabana Šaulića pod nazivom "Verujem u ljubav" održat će se 17. februara 2026. godine u Sava Centru. Za sada je poznato da će nastupati, pored Prije i Marije, i Snežana Đurišić, Emir Habibović, Ilda Šaulić, Beki Bekić i Nermin Handžić.