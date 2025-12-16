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"EPOPEJA EMOCIJA"

Safet Zec ovjekovječio Božu Vreću na platnu, pjevač se pohvalio: "Uhvatio je bjelinu moje duše"

Vrećo je na Instagramu objavio fotografije slika nastalih u okviru Zecovog ciklusa "Čovjek u bijeloj košulji"

Safet Zec ovjekovječio Božu Vreću na platnu. Instagram

M. Až.

16.12.2025

Bosanskohercegovački interpretator sevdalinki Božo Vrećo pohvalio se radovima koje je naslikao jedan od najznačajnijih bh. likovnih umjetnika Safet Zec, a čija je inspiracija bio upravo on.

Vrećo je na Instagramu objavio fotografije slika nastalih u okviru Zecovog ciklusa "Čovjek u bijeloj košulji", ističući duboku emotivnu povezanost s umjetnikom.

- Kako započeti ovo čudesno poglavlje, a ne osjetiti najdublju zahvalnost i čast što sam bio inspiracija jednom takvom velikom čovjeku i umjetniku, mom srcem biranom duhovnom ocu kojeg beskrajno volim. Najveći ikad, Safet Zec. Neko kome se divite kao Caravaggiu, Michelangelu ili Da Vinciju - napisao je Vrećo.

Dodao je kako je Zec umjetnik "koji svakim pokretom kista i ruke, oka i misli, boje i svjetlosti, spektra i tame, stvara harmoniju i tragediju epskih razmjera".

- Epopeja emocija i sevdaha, neotpjevane pjesme i jecaji, tuga i tišina u tim kamenim plećima i rukama koje grle, koje zazivaju Boga i hvale Ga, a ujedno tiho okajavaju ovaj nečisti svijet. Tako me i naslikao u ciklusu "Čovjek u bijeloj košulji". I ranjivog i nedodirljivog, kamenovanog i posvećenog, čistog i osuđenog. Pravednog i najgrešnijeg - naveo je.

Vrećo je istakao da mu je Zec naslikao dušu "koja će jednom nastaviti svoj put", dodajući: "On je čuo, prepoznao i na tren uhvatio njenu bjelinu. I suze. One koje rastapaju njegove boje i čine da to više nisam ni ja ni čovjek, već melek koji luta zemljom i koji zbog ljubavi trpi i nosi u tim njedrima i na tim plećima svaki kamen ikada bačen na njega".

Na kraju se zahvalio umjetniku riječima: "Hvala što si mi izvidao rane. Živ sam".

# SAFET ZEC
# BOŽO VREĆO
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