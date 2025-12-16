Safet Zec ovjekovječio Božu Vreću na platnu, pjevač se pohvalio: "Uhvatio je bjelinu moje duše"

- Kako započeti ovo čudesno poglavlje, a ne osjetiti najdublju zahvalnost i čast što sam bio inspiracija jednom takvom velikom čovjeku i umjetniku, mom srcem biranom duhovnom ocu kojeg beskrajno volim. Najveći ikad, Safet Zec. Neko kome se divite kao Caravaggiu, Michelangelu ili Da Vinciju - napisao je Vrećo.

Vrećo je na Instagramu objavio fotografije slika nastalih u okviru Zecovog ciklusa "Čovjek u bijeloj košulji", ističući duboku emotivnu povezanost s umjetnikom.

Bosanskohercegovački interpretator sevdalinki Božo Vrećo pohvalio se radovima koje je naslikao jedan od najznačajnijih bh. likovnih umjetnika Safet Zec, a čija je inspiracija bio upravo on.

Dodao je kako je Zec umjetnik "koji svakim pokretom kista i ruke, oka i misli, boje i svjetlosti, spektra i tame, stvara harmoniju i tragediju epskih razmjera".

- Epopeja emocija i sevdaha, neotpjevane pjesme i jecaji, tuga i tišina u tim kamenim plećima i rukama koje grle, koje zazivaju Boga i hvale Ga, a ujedno tiho okajavaju ovaj nečisti svijet. Tako me i naslikao u ciklusu "Čovjek u bijeloj košulji". I ranjivog i nedodirljivog, kamenovanog i posvećenog, čistog i osuđenog. Pravednog i najgrešnijeg - naveo je.

Vrećo je istakao da mu je Zec naslikao dušu "koja će jednom nastaviti svoj put", dodajući: "On je čuo, prepoznao i na tren uhvatio njenu bjelinu. I suze. One koje rastapaju njegove boje i čine da to više nisam ni ja ni čovjek, već melek koji luta zemljom i koji zbog ljubavi trpi i nosi u tim njedrima i na tim plećima svaki kamen ikada bačen na njega".

Na kraju se zahvalio umjetniku riječima: "Hvala što si mi izvidao rane. Živ sam".