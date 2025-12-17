Sandra Afrika u nikad izazovnijem izdanju: Pokazala bujne grudi i go stomak

Pjevačica i danas o njemu priča lijepo, priznajući da je on zaslužan za njen uspeh i za to što ona jeste.

- Moja karijera je krenula na nagovor mog tadašnjeg dečka, a sadašnjeg menadžera. Tada sam bila jako mlada, imala sam svega 17, 18 godina. Nas dvoje nismo zadnjih sedam godina u vezi ali ništa se nije vratilo. Neke stvari prođu, ja sam sa njim krenula jako mlada i negdje su nam se na kraju putevi razišli. Mi smo 10 godina bili zajedno, poslije sam ja krenula da razmišljam skroz drugačije. On je bio sav u poslu, dosta stariji od mene. Nismo imali djecu, ali bi sve to možda bilo bolje da smo imali neko dijete i možda bi se to održalo - rekla je nedavno Sandra Afrika i dodala:

- Ne možeš ti sa nekim da se zabavljaš 300 godina, a da se ne dešava ništa. To mi je najduža veza, negdje sam i očekivala da će me zaprositi, ali nije to uradio. Kod njega se to podrazumijevalo, 10 godina smo zajedno i ja sam njegova žena. On na to gleda malo drugačije. Ja mu to nikada nisam zamjerila i nemam šta, da je suđeno bilo bi. Neki ljudi dolaze u tvoj život sa razlogom, ne znam šta bi bilo da nije bilo njega - zaključila je Sandra Afrika.