Zašto je Alen Islamović decenijama krio svoje pravo ime?

Poznati muzičar svoju karijeru započeo je prije više od 40 godina, a tek znatno kasnije javno je govorio o svom pravom imenu i razlozima zbog kojih ga je promijenio.

Alen Islamović proslavio se kao pjevač grupa "Divlje jagode" i "Bijelo dugme", nakon čega je izgradio i uspješnu solo karijeru. Iako je decenijama jedan od najpoznatijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije, malo je onih koji znaju kako se zapravo zove i zbog čega je uzeo umjetničko ime.

- Kada je došlo do uspona "Divljih jagoda", grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici tadašnjeg "Jugotona" iznijeli su ideju koja mu se u početku nije dopala. Predložili su Aliji da koristi umjetničko ime Alen, uz objašnjenje da to bolje zvuči i da će tako lakše steći popularnost kod publike. U početku se nećkao i nije želio mijenjati svoje ime, ali je na kraju prihvatio savjet nadređenih. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija - ispričao je ranije izvor blizak pjevaču za "Kurir".

Nakon tih navoda, i sam Islamović je potvrdio da su ove informacije tačne.

- Tačno je. U tome nema ništa neobično, mnoge svjetske zvijezde biraju drugo ime pod kojim se predstavljaju javnosti, najčešće ono koje zvuči privlačnije. Tako je bilo i u mom slučaju - objasnio je Islamović.