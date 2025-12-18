Ajdin Sultić u borbi za finale IDJ Showa: Najvažnije je ostati svoj

Mladi Konjičanin Ajdin Sultić, jedan od najperspektivnijih mladih pjevača, izborio je mjesto među 12 finalista nove sezone popularnog muzičkog takmičenja IDJ Show, koje se u Bosni i Hercegovini emituje na programu Nova BH.

Sa samo 18 godina, Ajdin je već skrenuo pažnju i stručnog žirija i publike, a sada se nalazi u presudnoj fazi takmičenja – baražu, u kojem šest kandidata nastupa za samo jedno mjesto u nastavku borbe za finale.

Cilj je bio

pojaviti se

Govoreći za „Dnevni avaz“ o svom dosadašnjem učešću, Ajdin ističe da je zadovoljan više nego što je očekivao.

- Što se tiče učešća u takmičenju, više sam nego zadovoljan, jer mi je prvi cilj bio da se pojavim na IDJ Showu, međutim kada sam vidio da taj moj cilj ide i više od toga, onda sam se još više posvetio Showu – kazao je Sultić.

Na pitanje zbog čega se odlučio baš za IDJ Show, mladi pjevač iz Konjica naglašava da je presudnu ulogu imao odnos produkcije prema kandidatima.

- Odabrao sam IDJ iz razloga što je više fokus na kandidatima, i kada sam vidio šta sve nude za svojih 12 finalista, onda sam odlučio da okušam svoju sreću – istakao je.

Podrška mentora

Veliku ulogu u njegovom dosadašnjem uspjehu ima i mentorica Seka Aleksić, koja ga je odabrala tokom takmičenja. Ajdin ne krije koliko mu njena podrška znači.

- Podrška mentora je bila jako bitna, jer je Seka iskrena, direktna i daje dodatnu motivaciju pred naše nastupe i pomaže mi u pripremanju pjesama za naredne krugove – navodi Sultić.

Kao najvažniju lekciju koju je naučio tokom takmičenja izdvaja – autentičnost, jer, kako ističe, na kraju uvijek treba ostati svoje, te se ne prilagođavati drugima.

Iako niko u njegovoj porodici ranije nije bio vezan za muziku, Ajdin je još kao dječak pokazivao izuzetnu ljubav prema pjevanju. Prvi javni nastup imao je sa svega šest godina, a završio je Osnovnu muzičku školu „Rezonanca“ u Konjicu. Na IDJ Show se prijavio nakon što je konkurs ugledao na društvenim mrežama.

Nova pjesma

Njegova prva autorska pjesma „Javi“, koju potpisuje hitmejker Saša Lazić, uz aranžman i produkciju Mirka Gavrića, dodatno je učvrstila njegovu poziciju među favoritima publike. Ajdin kao svoje muzičke uzore ističe Dinu Merlina i Zdravka Čolića, dok ga publika često poredi s Mirzom Selimovićem.