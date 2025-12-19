Selena Gomez konačno otkriva razlog za drastičnu promjenu glasa: Ponekad postane čudno

Pop zvijezda Selena Gomez objasnila je fanovima zašto njen glas danas zvuči drugačije nego ranije, tokom obraćanja na Instagramu.

- Ponekad se dogode stvari. Postane mi čudno, grlo mi nekad bude natečeno iznutra. To je sve. I to je dobro - rekla je 33-godišnja pjevačica u odgovoru na pitanje pratioca o promjeni glasa.

Gomez je dodala da često dobija pitanja o glasu i zahvalila je fanovima na iskrenosti i podršci.

- Drago mi je što ste realni sa mnom. Stvarno cijenim to - poručila je Gomez.

Zvijezda, koja se otvoreno suočava sa hroničnom autoimunom bolešću lupus, objasnila je da upravo upala i oticanje koje bolest izaziva mogu uticati na glas.

- Lupus može izazvati upale u zglobovima, koži, bubrezima, krvnim ćelijama, mozgu, srcu i plućima - dodala je Gomez.

Fanovi su pohvalili Gomez za iskrenost i hrabrost da otvoreno govori o zdravstvenim izazovima.

- Selena je prava snaga – otvara se o lupusu i promjenama glasa bez srama. Volimo te, ostani jaka - napisao je jedan fan.

Gomez je ranije govorila i o nuspojavama liječenja, uključujući promjene težine zbog ljekova.

- Kada uzimam lijek, često zadržavam puno vode i to se dešava normalno. Kad prestanem, težina se gubi - objasnila je 2023. godine.

Pored svega, Gomez je razjasnila da se od estetskih zahvata podvrgla samo botoksu, odbacujući glasine o brojnim plastičnim operacijama.