Video / Desingerica ponovo otišao korak dalje: Na nastupu ošišao mladića, publika sve snimala

Popularni srbijanski reper Dragomir Despić Desingerica poznat je po šokantnim nastupima, a mnogi od njih zgrožavaju javnost.

Iako neke njegove kolege tvrde da on zna "vrlo dobro šta radi" i da je to dio njegovog performansa i umjetničkog izražavanja, većina su mišljenja da on ipak pretjeruje, piše Telegraf.rs.

Pjevač je sada otišao korak dalje i šokirao sve kada je na svom nastupu ošišao jednog mladića.

Naime, Desingerica je nastupao u Hrvatskoj u prepunom klubu.