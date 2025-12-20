Video / Desingerica ponovo otišao korak dalje: Na nastupu ošišao mladića, publika sve snimala

Popularni srbijanski reper Dragomir Despić Desingerica poznat je po šokantnim nastupima, a mnogi od njih zgrožavaju javnost.
Iako neke njegove kolege tvrde da on zna "vrlo dobro šta radi" i da je to dio njegovog performansa i umjetničkog izražavanja, većina su mišljenja da on ipak pretjeruje, piše Telegraf.rs.
Pjevač je sada otišao korak dalje i šokirao sve kada je na svom nastupu ošišao jednog mladića.
Naime, Desingerica je nastupao u Hrvatskoj u prepunom klubu.
Atmosfera je bila na vrhuncu, a u jednom trenutku jedan momak je sjeo na stolicu i Desingerica je trimerom krenuo da ga šiša. Mladić je sve vrijeme cupkao na stolici, a Desingerica ga je držao za glavu te ga ošišao.
Masa ih je bodrila uzvicima, a na licu mladog momka bio je prisutan osmijeh.
Mnogi su se zgrozili ovim činom, a fotografija i snimak su vrlo brzo počeli da kruže društvenim mrežama. Mnogi su se pitali da li je ovo sve što smo od njega vidjeli ili ne.
Nije poznato da li je momak tražio da mu Designerica napravi frizuru ili je to reper predložio u toku nastupa.