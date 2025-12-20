Poznati finalisti IDJ Showa: Među njima i dvije takmičarke iz BiH

Četrnaesta epizoda četvrte sezone IDJ Pepsi Show-a, nazvana Revival Race, donijela je vrlo uzbudljivu i emotivnu večer sa velikim ulogom – povratkom u takmičenje i direktnim plasmanom u finale. Do tada je šest kandidata iz TOP 12 ispalo iz glavnog toka, ali baražisti su dobili posljednju priliku da se vrate. Jedan od njih je uspio izboriti mjesto u finalu.
Baražisti su prvi put izveli svoje autorske pjesme pred publikom i žirijem, a nastupi su bili pozitivno ocijenjeni. Njihove pjesme su već dostupne na striming platformama, a publika je glasala i na taj način podržavala favorite. Takođe, vrijednost IDJ Coina, glavne nagrade, porasla je na 119.837 eura.