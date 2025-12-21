Neno Murić večeras na Montesongu: Dat ću maksimum da ostavim snažan utisak

Neno Murić večeras će nastupiti u finalu Montesonga, takmičenja na kojem se bira predstavnik Crne Gore za Eurosong. Završno veče počinje u 20 sati, uz direktan prenos na Javnom servisu Crne Gore (RTCG).

Od samog početka karijere, Murić svemu pristupa krajnje profesionalno, pa ni ovaj nastup nije prepustio slučaju. Okupio je renomirani tim saradnika koji je vodio računa o svakom segmentu njegovog nastupa.

– Pjesma „Ako čuješ glas“ veoma je zahtjevna. Ima raskošnu melodiju, a pojedini dijelovi izvode se operskim načinom pjevanja, zbog čega je neophodna potpuna koncentracija. Pjevam na našem i italijanskom jeziku, što kompoziciji daje posebnu energiju. Muziku je radio Dejan Božović, dok je tekst potpisala Natalija Pavićević. Večeras nastupam sedmi po redu, a o pobjedniku odlučuju stručni žiri i publika. Posebno mi znači što ove godine mogu glasati i gledaoci van Crne Gore. Hvala svima na podršci – poručio je Murić.

Za nastup na Montesongu bio je zadužen i vrhunski kreativni tim.

– U saradnju sam uključio autore koji su radili sa srpskom predstavnicom na Evroviziji 2022. godine, Konstraktom. Tim predvodi Kosta Đuraković, uz Borisa Subotića i Dalibora Ivankovića. Kostim je osmislila poznata modna kreatorka iz Nikšića, Lidija Burić. Dat ću maksimum da ostavim snažan utisak i ovom pjesmom dodatno unaprijedim svoju karijeru – istakao je Murić.

Glasanje iz Crne Gore moguće je putem SMS poruka na broj 14941, dok je omogućeno i online glasanje preko platforme vote.rtcg.me, i to do 20 glasova po osobi, bez obzira na to gdje se gledaoci nalaze. Ovo je naročito značajno za publiku i podršku koja dolazi iz dijaspore.