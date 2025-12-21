Sjećate li se "Duha iz bombonjere": Pjevač se vratio na scenu poslije 12 godina i objavio novu verziju pjesme

Nakon više od deset godina potpune medijske tišine, ime Bojana Bjelića ponovo se vraća u fokus muzičke javnosti. Pjevač koji se prije 12 godina povukao sa estrade odlučio je prekinuti šutnju i ponovo stati pred publiku.
Njegov povratak obilježava pjesma „Duh iz bombonjere“, snimljena još prije 17 godina, ali s emocijom koja danas zvuči snažnije nego ikad. Numera sada prvi put izlazi u javnost, donoseći val nostalgije, uspomena i neispričanih priča, upakovanih u savremeno ruho.
Spot za pjesmu otkriva novu stranu Bjelića, onu koju publika do sada nije imala priliku vidjeti. Upravo tim vizuelnim identitetom odlučio je srušiti predrasude i postaviti visoke standarde.
Iako se dugo opirao povratku, emocije su prevagnule. Pjesma koja je godinama čekala svoj trenutak konačno je dobila zasluženu pažnju i kompletirana je spotom kakav priča zahtijeva.
Bjelićev povratak već izaziva veliko interesovanje publike i medija, a mnogi se pitaju da li je ovo tek početak jednog od najvećih comebackova godine.