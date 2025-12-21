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BILA JE HIT

Sjećate li se "Duha iz bombonjere": Pjevač se vratio na scenu poslije 12 godina i objavio novu verziju pjesme

Spot za pjesmu otkriva novu stranu Bjelića, onu koju publika do sada nije imala priliku vidjeti

Bojan Bjelić. Screenshot

S. S.

21.12.2025

Nakon više od deset godina potpune medijske tišine, ime Bojana Bjelića ponovo se vraća u fokus muzičke javnosti. Pjevač koji se prije 12 godina povukao sa estrade odlučio je prekinuti šutnju i ponovo stati pred publiku.

Njegov povratak obilježava pjesma „Duh iz bombonjere“, snimljena još prije 17 godina, ali s emocijom koja danas zvuči snažnije nego ikad. Numera sada prvi put izlazi u javnost, donoseći val nostalgije, uspomena i neispričanih priča, upakovanih u savremeno ruho.

Spot za pjesmu otkriva novu stranu Bjelića, onu koju publika do sada nije imala priliku vidjeti. Upravo tim vizuelnim identitetom odlučio je srušiti predrasude i postaviti visoke standarde.

Iako se dugo opirao povratku, emocije su prevagnule. Pjesma koja je godinama čekala svoj trenutak konačno je dobila zasluženu pažnju i kompletirana je spotom kakav priča zahtijeva.

Bjelićev povratak već izaziva veliko interesovanje publike i medija, a mnogi se pitaju da li je ovo tek početak jednog od najvećih comebackova godine. 

# BOJAN BJELIĆ
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