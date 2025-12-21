Sjećate li se "Duha iz bombonjere": Pjevač se vratio na scenu poslije 12 godina i objavio novu verziju pjesme

Nakon više od deset godina potpune medijske tišine, ime Bojana Bjelića ponovo se vraća u fokus muzičke javnosti. Pjevač koji se prije 12 godina povukao sa estrade odlučio je prekinuti šutnju i ponovo stati pred publiku.

Njegov povratak obilježava pjesma „Duh iz bombonjere“, snimljena još prije 17 godina, ali s emocijom koja danas zvuči snažnije nego ikad. Numera sada prvi put izlazi u javnost, donoseći val nostalgije, uspomena i neispričanih priča, upakovanih u savremeno ruho.