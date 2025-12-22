Video / Spektakularno otvorenje bihaćkog Winter Parka uz pjesme Zabranjenog pušenja

Večeras je u srcu Bihaća svečano otvoren bihaćki Winter Park, koji je pod vedrim nebom okupio veliki broj građana i posjetilaca željnih dobre muzike i zimske čarolije. Centralni gradski trg bio je ispunjen pjesmom, osmijesima i pozitivnom energijom, dok su se prisutni zabavljali uz bezvremenske hitove kultne grupe Zabranjeno pušenje.

Pod okriljem posebno uređenog prostora u centru grada, Bišćani su zajedno pjevali i uživali u atmosferi koja je označila početak bogatog zimskog programa. Otvorenje Winter Parka još jednom je pokazalo da Bihać zna kako stvoriti toplu i veselu atmosferu, čak i u hladnim zimskim večerima.

U narednim danima, Bišćane i sve posjetioce očekuje raznovrstan sadržaj, brojni koncerti, zabavni i kulturni programi, kao i nastupi mnogih poznatih regionalnih muzičkih zvijezda, koji će dodatno obogatiti zimsku ponudu grada i učiniti Winter Park nezaobilaznim mjestom druženja tokom predstojećih dana.