Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RASPRODAO 4 DATUMA

Vrtoglava cifra: Evo koliko će Čola zaraditi od koncerata u Sarajevu

Interes publike bio je ogroman – prvi koncert rasprodan je gotovo odmah po objavi

R.Z./ATAImages/PIXSELL

E. A.

22.12.2025

Zdravko Čolić će, nakon četiri koncerta u Sarajevu zakazana za 27. i 28. mart te 4. i 5. april 2026. godine, prihodovati oko 500.000 eura samo od sponzorskih ugovora. Popularnost muzičke zvijezde privukla je brojne kompanije koje žele svoje ime povezati s ovim događajem.

Kako navodi jedan poznati bosanski menadžer upućen u detalje, organizacija koncerata bila je planirana još ljetos, dok je Čolić želio nastupiti i u Beogradu, što se, iz nepoznatih razloga, nije realizovalo. Menadžer dodaje da će sva sredstva od sponzora ići direktno Čoliću, dok su troškovi organizacije, zakupa prostora i dažbina na njegov račun.

– Sponzori se javljaju kontinuirano i Čola će od njihovih ulaganja zaraditi minimum pola miliona eura. Organizacija ovakvog događaja nosi svoje troškove, ali na kraju se sve višestruko isplati – rekao je sagovornik, koji je tražio diskreciju.

Interes publike bio je ogroman – prvi koncert rasprodan je gotovo odmah po objavi, što je motivisalo organizatore da dodaju i drugi termin, koji je također brzo rasprodan. Kako potražnja nije jenjavala, zakazan je i treći koncert, koji je, poput prethodna dva, rasprodan do posljednjeg mjesta u samo šest dana.

# SARAJEVO
# ZDRAVKO ČOLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.