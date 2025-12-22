Posljednji snimak harmonikaša: Hanka Paldum podijelila snimak sa nastupa nakon kojeg je Samir izgubio život

Hanka Paldum sinoć je imala nastup zajedno sa svojim dugogodišnjim harmonikašem Samirom Hodžićem, koji je jutros poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Višegrada.

Pjevačica je na Instagramu tokom večeri dijelila snimke s nastupa, na kojima se vidi kako Samir svira harmoniku, kao i mnogo puta ranije tokom njihove saradnje.

Hodžić je bio dugogodišnji i vjerni saradnik Hanke Paldum, ali i cijenjeni harmonikaš. Samo nekoliko sati nakon zajedničkog nastupa, njegov život je tragično prekinut.

Samir Hodžić poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 6.50 sati kod Višegrada, a u kojoj su učestvovala dva putnička automobila.

– O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je portparolka Policijske uprave.