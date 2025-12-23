Jakov se ne zaustavlja, najavio i drugi koncert u zagrebačkoj Areni

Nakon što je u rekordnom roku rasprodao sve ulaznice za koncert u zagrebačkoj Areni 19. juna, mladi pjevač Jakov Jozinović najavio je novi koncert, koji će biti održan 20. juna 2026. godine.

Karte za drugi koncert kreću u prodaju već danas, a Jakov je vijest podijelio šaljivim videom na Instagramu.

U videu, koji je snimio zajedno s Enisom Bešlagićem, pokušao ga je “nagovoriti da odloži” Stingov koncert kako bi mogao dobiti dodatni datum.

Na kraju, Enis je pristao, a Jakov je objavio da je rezervisao Arenu Zagreb za 20. jun naredne godine.

U Areni Zagreb publiku očekuje potpuno novi vizuelni i muzički doživljaj.

Jakov će izvesti svoje hit obrade, ali i pjesme koje su ga učinile prepoznatljivim.

Njegov prvi singl “Polje ruža” već je osvojio top liste, a u narednom periodu stižu i nova iznenađenja koja će zaokružiti veliki koncertni spektakl i cijelu nadolazeću turneju “Ja za čuda letim”.

- Ljudi su ti koji me čine najsrećnijim i zahvaljujući njima ostvario sam svoj san. Hvala svima koji su ovom brzinom pokupovali sve ulaznice. Presrećan sam što ćemo te večeri zajedno živjeti muziku, što ćemo pjevati i pjesme s mog nadolazećeg albuma. Baš sam uzbuđen - poručio je ranije Jakov putem bravo! radija.