Let 3 objavio spot za pjesmu "Mravljooka pupica": Aktivirali smo najdublje ljubavne tačke

Let 3 objavio je video spot za pjesmu “Mravljooka pupica”, nastalu nakon kolektivne meditacije koju su bend i njihov meditativni kolektiv ranije predstavili javnosti.

Meditaciju je vodila Tanja Smoje, a učesnici su prošli kroz strukturisani proces rada s dahom, pokretom, glasom i grupnim ritmom. Proces je bio inspirisan OSHO Dynamic Meditacijom i razvijen u saradnji s Ivicom Buljanom, dok je režiju izvedbenog dijela potpisao Saša Hess.

U toj zajedničkoj meditaciji aktivirali smo najdublje ljubavne tačke. Sad očekujemo da se dogode međusobni kontakti – sudari, dodiri i na kraju prčidba jer bez prčidbe nema prave transformacije. Svaka od tih ljubavnih tačaka kroz meditativne faze predstavlja jednu pjesmu na našem albumu: dvanaest ljubavnih i jedna guzična.