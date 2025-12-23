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MUZIČKA SCENA

Let 3 objavio spot za pjesmu "Mravljooka pupica": Aktivirali smo najdublje ljubavne tačke

Meditaciju je vodila Tanja Smoje, a učesnici su prošli kroz strukturisani proces rada s dahom

Let 3. Instagram

E. A.

23.12.2025

Let 3 objavio je video spot za pjesmu “Mravljooka pupica”, nastalu nakon kolektivne meditacije koju su bend i njihov meditativni kolektiv ranije predstavili javnosti.

Meditaciju je vodila Tanja Smoje, a učesnici su prošli kroz strukturisani proces rada s dahom, pokretom, glasom i grupnim ritmom. Proces je bio inspirisan OSHO Dynamic Meditacijom i razvijen u saradnji s Ivicom Buljanom, dok je režiju izvedbenog dijela potpisao Saša Hess.

U toj zajedničkoj meditaciji aktivirali smo najdublje ljubavne tačke. Sad očekujemo da se dogode međusobni kontakti – sudari, dodiri i na kraju prčidba jer bez prčidbe nema prave transformacije. Svaka od tih ljubavnih tačaka kroz meditativne faze predstavlja jednu pjesmu na našem albumu: dvanaest ljubavnih i jedna guzična.

- Iz ove meditativne seanse, kroz zajedničko disanje i fokus na ljubav i prčidbu, rodila se naša Mravljooka pupica – sićušna, ali beskrajno snažna ljubavna čakra koja će uskoro doživjeti i svoju vizuelnu manifestaciju. Na AntiValentinovu ćemo je raspršiti po svim ljudima, da se svi zajedno zarazimo ljubavlju i uđemo u kolektivnu ljubavnu ekstazu - izjavio je Mrle.
# LET3
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