Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUZLANKA

Belma Sakić pokazala humanost: Održala koncert i skupila 4 hiljade maraka za liječenje Emine

Emina Hodžić, rođena 1996. godine, boluje od adenokarcinoma rektuma

Instagram

E. A.

23.12.2025

Na Trgu slobode u Tuzli u ponedjeljak, 22. decembra 2025. godine, održan je humanitarni koncert Belme Sakić, na kojem je prikupljeno 4.238 KM za liječenje Emine Hodžić iz Lukavca.

Tokom koncerta građani su mogli učestvovati u humanitarnoj akciji putem dobrovoljnih donacija, koje su bile namijenjene isključivo za Eminino liječenje. Organizatori su istakli da je svaki doprinos vrijedan i da zajedničkim snagama mogu napraviti značajnu razliku.

Emina Hodžić, rođena 1996. godine, boluje od adenokarcinoma rektuma, stadija IV, sa metastazama na limfne čvorove, trbušnu maramicu, matericu i jajnik. Do sada je prošla kroz teške medicinske zahvate, uključujući operacije i 12 ciklusa hemoterapije. Za nastavak liječenja potrebne su ciljane i imunoterapije koje nisu dostupne u Bosni i Hercegovini, zbog čega je liječenje nastavljeno u Istanbulu, gdje su prvi rezultati donijeli olakšanje i smanjenje bolova, ali su raspoloživa sredstva već potrošena.

# BELMA SAKIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.