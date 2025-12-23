Belma Sakić pokazala humanost: Održala koncert i skupila 4 hiljade maraka za liječenje Emine

Na Trgu slobode u Tuzli u ponedjeljak, 22. decembra 2025. godine, održan je humanitarni koncert Belme Sakić, na kojem je prikupljeno 4.238 KM za liječenje Emine Hodžić iz Lukavca.

Tokom koncerta građani su mogli učestvovati u humanitarnoj akciji putem dobrovoljnih donacija, koje su bile namijenjene isključivo za Eminino liječenje. Organizatori su istakli da je svaki doprinos vrijedan i da zajedničkim snagama mogu napraviti značajnu razliku.

Emina Hodžić, rođena 1996. godine, boluje od adenokarcinoma rektuma, stadija IV, sa metastazama na limfne čvorove, trbušnu maramicu, matericu i jajnik. Do sada je prošla kroz teške medicinske zahvate, uključujući operacije i 12 ciklusa hemoterapije. Za nastavak liječenja potrebne su ciljane i imunoterapije koje nisu dostupne u Bosni i Hercegovini, zbog čega je liječenje nastavljeno u Istanbulu, gdje su prvi rezultati donijeli olakšanje i smanjenje bolova, ali su raspoloživa sredstva već potrošena.