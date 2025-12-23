Tri godine bez Massima: Niko nije slutio šta se događalo iza scene na njegovom zadnjem koncertu

Prošle su tri godine otkako nas je napustio Massimo Savić – muzičar jedinstvenog glasa, harizme i emocije koje je znao prenijeti u svakoj pjesmi.

Iako fizički više nije s nama, njegov glas i dalje živi u stihovima koje pjevamo, u notama koje bude uspomene i u tišini koja nas podsjeća koliko nam nedostaje.

Massimo je preminuo 23. decembra 2022. godine nakon borbe s teškom bolešću, za koju su znali samo rijetki.

Vijest o njegovoj smrti, u dobi od 60 godina, duboko je potresla javnost, a potvrdile su je njegova supruga Eni Kondić i kćerka Mirna Savić.

Bilo je to nedugo nakon što je 22. novembra održao koncert života u Areni Zagreb, gdje je svojim obožavateljima pjevao tri sata, a niko nije znao koliko je bolestan i da ga ljekari čekaju iza pozornice.

- Nikad nisam imao ovoliku tremu na koncertu, nikad -priznao je tada na pozornici.

Uprkos bolesti, tri je sata posvetio izvođenju svojih pjesama publici. Niko tada nije znao da se bori s karcinomom pluća, a hitna pomoć čekala ga je iza pozornice.

Godinu dana nakon spomenutog koncerta, održan je poseban prikaz Massimovog koncerta života u zagrebačkoj Areni.