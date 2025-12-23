Šer se pojavila u legendarnoj emisiji, gledaoci u nevjerici trljali oči: Zašto izgleda 30 godina mlađe

Legendarna pjevačica Šer gostovala je u novoj epizodi emisije “Saturday Night Live”, gdje se vratila nakon gotovo 40 godina.

Pjevačica je pred publikom izvela pjesme “DJ Play a Christmas Song” i “Run Rudolph Run” koje su se našle na njenom albumu “Christmas” iz 2023. godine.

Osim što je oduševila publiku svojom izvedbom, pjevačica je privukla pažnju i svojim outfitima, ali i mladolikim izgledom.

Tokom večeri Šer se presvukla, a promijenila je i frizuru – iz plave u crnu.

Isječci njenih nastupa proširili su se društvenim mrežama, a mnogi su istakli da Šer, koja se bliži 80. rođendanu, izgleda puno mlađe.

“Iako se bliži 80, izgleda kao da ima 20 godina”, “Ima skoro 80 godina, a još uvijek izgleda sjajno”, “Izgleda gotovo isto kao i prije. Uzeću što i ona”, “Drago mi je što dokazuje da su godine samo broj”, bili su neki od komentara.

Iako su je mnogi pohvalili zbog mladolikog izgleda, neki su je optužili za “lip-syncing”.

“Obožavam Šer, ali ovo je bio loš lip-syncing. Možda se nije osjećala dobro ili nešto?”, pisali su.

Dok se nekima nije svidjelo što, kako smatraju, nije pjevala uživo, drugi su se našalili i poručili da je ona jedina pjevačica koja se “može izvući” s pjevanjem pjesama na playback.

- Lip-syncing je ikoničan. Volimo te, Šer”, “Brzo, neka joj neko da lekcije iz lip-syncanja”, “Mikrofon joj je bio sve, samo ne uključen… Moćno”, “Briga me, Šer može raditi što god želi i fantastična je - poručili su obožavatelji.