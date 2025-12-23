Selimović: Nekulturno je pitati kad će djeca, nikad ne znaš kroz kakvu borbu neko prolazi

Ljubavni život Mirze Selimovića oduvijek je tema koja intrigira javnost, ali pjevač se, uprkos velikoj popularnosti, trudi da privatnost sačuva daleko od očiju znatiželjnih.

Čak su mnogi bili iznenađeni kada se nedavno saznalo da je vjeren, a Mirza jasno poručuje da sve ono što mu se dešava van scene i studija želi da zadrži samo za sebe.

Društvene mreže koristi odmjereno, a zajedničke trenutke sa izabranicom Jelenom rijetko dijeli, jer, kako ističe, ono najvrijednije ne treba izlagati javnosti.

Sada je, gostujući u emisiji “Sada i ovdje” autorke i voditeljke Snežane Dakić, Mirza odlučio da se dotakne svog emotivnog života i odgovori na pitanja koja mu se godinama ponavljaju.

Razgovor je otvoren podsjećanjem na vijest o vjeridbi.

“Bilo je u medijima da si se vjerio”, upitala je voditeljka, a Mirza je odgovorio:

- To je stara vijest, prošlo je od toga 5 godina. Sve što ja kažem u nekoj emisiji to mediji izvlače ponovo. Ne bih se nešto ni puno vraćao na to, ja pobjednički tim ne mijenjam - rekao je Mirza.

Na pitanje da li je zakazan datum svadbe, pjevač je dao odgovor koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

- Nije još zakazan datum, kad si neoženjen pitaju te kad ćeš se oženiti, kad se oženiš kad ćeš dobiti dijete, kad dobiješ dijete onda kad će drugo dijete i nema kraja tim pitanjima.

Ja recimo nikad nisam volio to da pitam, bilo mi je nekulturno da pitam nekoga kad će se ženiti i kad će djeca, zato što nikad ne znaš, možda neko ne može da ima djecu iz nekih zdravstvenih razloga i uvijek mi je to pitanje bilo nekulturno. Ali ja razumijem jer sam javna ličnost i znam da to mnoge zanima tako da moram biti spreman i na to”, dodao je Mirza.

Njegove riječi naišle su na brojne reakcije i podršku, jer su mnogi u njima prepoznali iskren apel za više razumijevanja i empatije.

Mirza je još jednom pokazao da, pored muzičkog talenta, posjeduje i zrelost koja ga izdvaja na domaćoj sceni.