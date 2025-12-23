Hanka Paldum se oprostila od svog harmonikaša: Bio si duša mog benda, pokretačka energija, oslonac, prijatelj i brat

Harmonikaš Hanke Paldum, Samir Hodžić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer kod Višegrada, a pjevačica se emotivnom porukom oprostila od dugogodišnjeg saradnika i prijatelja. - Vijest da nas je zauvijek napustio naš dragi Samir Hodžić pogodila me kao grom iz vedra neba. Dan nakon sretnih trenutaka koje smo dijelili na koncertu u Novoj Gradiški, kada je svojom harmonikom, kao i uvijek, plijenio pažnju i atmosferu dovodio do usijanja, u moje srce sručila se preteška tuga.

Dragi moj Samčo, tvojim odlaskom otišao je i dio mene, dio mog srca, emocije i moje snage. Bio si vanserijski u svakom pogledu. Bio si više od harmonikaša – bio si duša mog benda, pokretačka energija, oslonac, prijatelj i brat. Uz beskrajno povjerenje bio si moja desna ruka skoro 30 godina. S tobom sam dijelila note radosti, tišine i umora. Svaka pjesma je s tobom imala smisao. Teško je prihvatiti da tvoje harmonike više nema pored mene, da tvoja energija više ne pokreće sve oko nas. Ostala je praznina koju je nemoguće ispuniti.