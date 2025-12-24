Ana Nikolić "zapalila" trending: Pjesma osvojila Balkan

Ana Nikolić je prije dva dana objavila dugo najavljivanu pjesmu „Nije mi 22“ i izazvala potpuni haos na muzičkim platformama i društvenim mrežama.

Numera, koja je mjesecima bila viralna u raznim verzijama nastalim uz pomoć vještačke inteligencije, konačno je dobila Anino zvanično izvođenje. Iako su mnogi mislili da je publika već zasićena, desilo se suprotno – pjesma je za samo 24 sata oborila rekorde i izbila na prvo mjesto YouTube trendinga.

Ana Nikolić se trenutno nalazi na vrhu trending liste ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji, a komentari o emociji i interpretaciji ne prestaju da se nižu.

Uprkos kašnjenju objave i neočekivanom spotu, pjevačica je još jednom dokazala da publika ima bezrezervno povjerenje u nju. Pjesma „Nije mi 22“ već se približava prvom milionu pregleda, čime je Ana Nikolić ponovo potvrdila status jedne od najuticajnijih regionalnih zvijezda.