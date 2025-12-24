Kraljica božićnog hita uopće ne stari: Maraja Keri i ovog Božića obara rekorde slušanosti

Svakog novembra, gotovo poput rituala, internetom se proširi slavni video u kojem Mariah Carey (56), odjevena u kostim vještice i sa zaraznim osmijehom, objavljuje: „Vrijeme je!“. U tom trenutku ona se preobražava u božićnu ikonu, dok u pozadini kreću prvi, svima prepoznatljivi tonovi pjesme „All I Want for Christmas Is You“. Taj momenat za milione ljudi širom svijeta označava nezvanični početak praznične sezone i potvrđuje status koji je Carey gradila više od tri decenije – status neprikosnovene kraljice Božića.

Dvadeset i pet godina nakon objavljivanja, 2019. godine, pjesma je konačno dospjela na prvo mjesto Billboard Hot 100 liste, čime je postala tek druga božićna pjesma u historiji kojoj je to pošlo za rukom. Od tada se svake godine vraća na vrh ljestvice, obarajući rekorde dugovječnosti.

Procjenjuje se da Mariah Carey samo od tantijema za pjesmu „All I Want for Christmas Is You“ godišnje zaradi između 2,5 i tri miliona dolara, dok je ukupna zarada od ove numere premašila 80 miliona dolara.