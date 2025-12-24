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Snimak s koncerta u Kini gledalo skoro 50 miliona ljudi

Američki kantautor kineskog porijekla postao je glavna tema javnosti, a snimci s koncerta postali su viralni

Kinesko-američki pevač Vang Lihom. Instagram

E. A.

24.12.2025

Vještačka inteligencija i roboti koji rade stvari bolje od ljudi više nisu stvar budućnosti, o čemu svjedoči i snimak s koncerta kinesko-američkog pjevača Vanga Lihoma.

Vang je nastupao u Čengduu, a na bini je imao prateće igrače koji su se „lomili“, prevrtali i plesali kao jedan. Snimak s koncerta pregledan je skoro 50 miliona puta na društvenoj mreži X, a zbog njega je reagirao i Ilon Mask.

Razlog? Samo nekoliko plesača su pravi ljudi, dok su u prvim redovima – roboti.

Američki kantautor kineskog porijekla postao je glavna tema javnosti, a snimci s koncerta postali su viralni.

U komentarima ispod videa može se vidjeti isti komentar koji je ostavio i Mask – "impresivno", iako ima i onih kojima je cijeli prizor pomalo zastrašujući.

# KINA
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