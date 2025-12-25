Pjevač Sanjin Draganović: Plašim se samo Boga

Ime i prezime: Sanjin Draganović.
Datum i mjesto rođenja: 28. mart 2000.
Šta prvo uradite kad se probudite: Operem zube i umijem se.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Hirurgijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Medicinski tehničar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Frižider pun hrane i pića da ispratim svoje posljednje dane života u sreći.
Najdraža pjesma: Trenutno „Bla Bla“.
Šta gledate na televiziji: Netflix, TV ne gledam nikada.
Šta Vas nervira: Sporost i lijenost.
Najdraži grad: Beč.
Najbolji poklon koji ste dobili: Vozačka dozvola.
Čega se plašite: Samo Boga.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima.
Omiljena društvena mreža: YouTube.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Niko.
Najdraži pisac: Uglavnom svi koji pišu o psihologiji.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pruzio pomoć gladnima i beskućnicima.
Omiljeni muzičar ili bend: Nemam, svi su mi dragi.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Neka o psihologiji ne pamtim imena.
Tim za koji navijate: Ne navijam ni za koga.
Omiljena narodna izreka: „Čega se pametan stidi budala se diči“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš se ženit'?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hurem.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: USA.