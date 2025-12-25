Pjevač Sanjin Draganović: Plašim se samo Boga

Ime i prezime: Sanjin Draganović.

Datum i mjesto rođenja: 28. mart 2000.

Šta prvo uradite kad se probudite: Operem zube i umijem se.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Hirurgijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Medicinski tehničar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Frižider pun hrane i pića da ispratim svoje posljednje dane života u sreći.

Najdraža pjesma: Trenutno „Bla Bla“.

Šta gledate na televiziji: Netflix, TV ne gledam nikada.

Šta Vas nervira: Sporost i lijenost.

Najdraži grad: Beč.

Najbolji poklon koji ste dobili: Vozačka dozvola.

Čega se plašite: Samo Boga.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima.

Omiljena društvena mreža: YouTube.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Niko.

Najdraži pisac: Uglavnom svi koji pišu o psihologiji.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pruzio pomoć gladnima i beskućnicima.

Omiljeni muzičar ili bend: Nemam, svi su mi dragi.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Neka o psihologiji ne pamtim imena.

Tim za koji navijate: Ne navijam ni za koga.

Omiljena narodna izreka: „Čega se pametan stidi budala se diči“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš se ženit'?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hurem.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: USA.