Pink Floyd objavio spot za “Wish You Were Here” poslije 50 godina

Pola vijeka poslije objavljivanja albuma Pink Floyd “Wish You Were Here”, bend je početkom mjeseca obilježio jubilej velikim box setom.

Nedjelju dana kasnije stigao je i spot za naslovnu pjesmu “Wish You Were Here”.

Spot predstavlja vizuelno putovanje koje spaja apstraktnu simboliku i nostalgične trenutke.

U osvrtu magazina Rolling Stone, 50. godišnjica je pohvaljena kao “vremenska kapsula koja sabira jedan od najčudnijih perioda u životu kvarteta“.

Spot nudi i intiman uvid u istoriju benda. Gledaoci mogu vidjeti arhivske snimke članova grupe dok rade u studiju ili dok trče kroz stanicu metroa.

Ovo reizdanje postiglo je nevjerovatan komercijalni uspjeh.

U petak, 19. decembra, objavljeno je da se album “Wish You Were Here” ponovo našao na prvom mjestu zvanične top liste albuma (Official Albums Chart), upravo u vrijeme božićnih praznika.

S obzirom na to da je album bio na vrhu liste i prilikom originalnog objavljivanja 1975. godine, Pink Floyd je postavio novi rekord.

Oni su sada izvođači sa najdužim vremenskim razmakom između svog prvog i posljednjeg albuma koji je stigao do prvog mjesta, taj period iznosi nevjerovatnih 2.620 nedjelja, odnosno nešto više od 50 godina.