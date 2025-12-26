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BRITANSKI MUZIČAR

Smrt vlasnika bezvremenskog hita na sam Božić šokirala je svijet

Najveća ljubav bio mu je Anselmo Feleppa, koji je preminuo 1993. godine, a njemu je posvetio pjesmu Jesus to a Child

Džordž Majkl. Instagram

E. A.

26.12.2025

Britanski muzičar Džordž Majkl, autor bezvremenskog hita „Last Christmas“, preminuo je na Božić 2016. godine u 53. godini života. I gotovo deceniju kasnije, fanovi širom svijeta teško se mire s njegovim odlaskom.

Rođen je 1963. godine u Londonu, a svjetsku slavu stekao je kao član grupe **Wham!**, da bi potom izgradio izuzetno uspješnu solo karijeru. Prodao je više od 80 miliona albuma, a album Faith i pjesma Careless Whisper zauvijek su obilježili muzičku historiju.

Džordž Majkl je 1998. javno otkrio da je homoseksualac i tokom života se snažno borio za prava LGBT zajednice. Njegov privatni život često je bio pod lupom javnosti, a otvoreno je govorio i o borbi s drogom.

Najveća ljubav bio mu je Anselmo Feleppa, koji je preminuo 1993. godine, a njemu je posvetio pjesmu Jesus to a Child. Bio je i u dugoj vezi s Kenijem Gosom, dok je posljednje godine proveo s Fadijem Favazom, koji je i pronašao njegovo tijelo na Božić.

Obdukcija je pokazala da je preminuo prirodnom smrću, usljed bolesti srca i jetre. Svoje bogatstvo ostavio je sestrama, dok partnera nije uključio u testament.

Za života je osvojio brojne nagrade, uključujući Grammyje, Brit i Billboard priznanja, a Billboard ga je uvrstio među 100 najvećih izvođača svih vremena.

# DŽORDŽ MAJKL
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