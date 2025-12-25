Josip Čolić otvara glazbenu priču singlom „Iluzije“





Na regionalnoj glazbenoj sceni sve se češće govori o potrebi za novim izvođačima koji publici ne nude prolazne trendove, već pjesme koje se slušaju emocijama. Upravo u tom prostoru pojavljuje se Josip Čolić, mladi i obrazovani izvođač iz Zagreba, koji debitantskim singlom „Iluzije“ započinje svoju glazbenu priču na promišljen, emotivan i zreo način.

„Iluzije“ su Čolićev prvi službeni singl, ali i pjesma s dubokim osobnim značenjem. Kroz nju je, kako sam ističe, uspio pretočiti vlastita iskustva i životne lekcije koje su se godinama taložile.

- Nalazim se u važnom razdoblju osobnog razvoja, u kojem se svakodnevno suočavam s emocijama i situacijama koje me oblikuju. Kroz ‘Iluzije’ želio sam ispričati priču o trenucima kada vjerujemo da je nešto čista ljubav, a s vremenom shvatimo da je bila tek – iluzija - iskreno govori Josip Čolić.

Spontana suradnja

Posebnu težinu ovom projektu daje suradnja s Feđom Imamovićem, autorom teksta i glazbe pjesme „Iluzije“, jednim od vrlo traženih i novih tekstopisaca i skladatelja današnjice. Njihova suradnja, kako ističe Čolić, nastala je potpuno spontano.

- Glazba je oduvijek bila dio mog života, iako se njome nikada nisam profesionalno bavio. Godinama sam pjevao iz čiste ljubavi, a ukućani se često šale da posljednjih deset godina kod kuće gotovo nisam prestajao pjevati. Feđa me sasvim slučajno primijetio putem društvenih mreža, na temelju jedne obrade koju sam objavio. Nakon toga smo se upoznali u studiju u Sarajevu i sve je krenulo vrlo prirodno - prisjeća se Čolić.

Rad u studiju s Imamovićem za njega je bio intenzivan proces učenja. „Došao sam otvoren i gladan znanja. Naučio sam puno o radu na vokalu, izražavanju emocije, ali i o cijelom produkcijskom procesu. Svaki dan u studiju bio je izuzetno produktivan i poticajan“, dodaje.

Obrazovanje, disciplina i umjetnički izraz

Uz glazbu, Josip Čolić paralelno završava magistarski studij računovodstva, financijskog izvještavanja i revizije, a uz to je i profesionalno zaposlen. Balansiranje svih obveza, priznaje, nije jednostavno, ali vjeruje da se uz dobru organizaciju i jasne prioritete sve može postići.

- Vjerujem da ne postoji ‘nemoguće’, već samo pitanje kako nešto ostvariti. Kada imate disciplinu, dobru organizaciju i radite ono što volite, vrijeme prestaje biti prepreka. Obrazovanje mi je iznimno važno i ono je temelj svega što radim - ističe Čolić.

Glazba koja se sluša emocijama

„Iluzije“ su snažna emotivna pop-balada o ljubavi, vjeri, razočaranjima i nadi. To je pjesma koja ne pokušava impresionirati trendovima, već dubinom i iskrenošću. Upravo takve pjesme, smatra Čolić, publika danas ponovno traži.

„Današnja scena je vrlo raznolika i to smatram velikom prednošću. Svatko može pronaći put do svoje publike. Osobno slušam sve – od klasične glazbe do suvremenih žanrova. Pronašao sam se u pop-glazbi s izraženom emocijom i pričom, ali volim eksperimentirati i vjerujem da će publika to prepoznati“, objašnjava.

Album u nastajanju i energija studija

Osim singla „Iluzije“, u pripremi je i cijeli album, koji će se publici predstavljati postupno, kroz nove singlove. Svaka pjesma, kako najavljuje Čolić, nosit će drugačiju emociju i energiju.

- Ideja albuma bila je prepustiti se stvaranju i raditi ono što iskreno volimo. Svaka pjesma predstavlja jedno novo poglavlje, a vjerujem da će svatko u nekoj od njih pronaći dio sebe - kaže. Posebno ističe da se na albumu nalaze i pjesme čiji je sam autor teksta, što vidi kao dodatni način povezivanja s publikom.

Debitantski singl „Iluzije“ tek je prvi korak, ali vrlo jasan pokazatelj smjera kojim Josip Čolić želi ići – putem iskrene glazbe, snažne emocije i kvalitete koja traje.