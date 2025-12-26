Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVITETI

Almas i Darko Rundek predstavili duet “Ožiljak”

Pjesma predstavlja najavni singl Almasovog novog studijskog albuma

Muzičari Almas i Darko Rundek. Instagram

E. A.

26.12.2025

Muzičari Almas i Darko Rundek predstavili su novu pjesmu “Ožiljak”.

Pjesma predstavlja najavni singl Almasovog novog studijskog albuma, na kojem intenzivno radi i koji označava novu kreativnu etapu njegovog stvaralaštva.

- Snimiti pjesmu s čovjekom koji je istinska ikona moje generacije, muzičarom čiji me rad godinama inspiriše, za mene je ogromna čast i zadovoljstvo. Zahvalan sam Darku na povjerenju, otvorenosti i kreativnoj energiji koju je donio u ovu pjesmu. Naravno hvala i ćitavoj ekipi. Srećan sam što je od danas dijelim sa vama i nadam se da ćete zavoljeti "Ožiljak" - poručio je Almas na svom Facebook profilu.

# DARKO RUNDEK
# ALMAS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.