Almas i Darko Rundek predstavili duet “Ožiljak”

Muzičari Almas i Darko Rundek predstavili su novu pjesmu “Ožiljak”.

Pjesma predstavlja najavni singl Almasovog novog studijskog albuma, na kojem intenzivno radi i koji označava novu kreativnu etapu njegovog stvaralaštva.

- Snimiti pjesmu s čovjekom koji je istinska ikona moje generacije, muzičarom čiji me rad godinama inspiriše, za mene je ogromna čast i zadovoljstvo. Zahvalan sam Darku na povjerenju, otvorenosti i kreativnoj energiji koju je donio u ovu pjesmu. Naravno hvala i ćitavoj ekipi. Srećan sam što je od danas dijelim sa vama i nadam se da ćete zavoljeti "Ožiljak" - poručio je Almas na svom Facebook profilu.