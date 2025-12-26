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IZVEDBA EMINE JAHOVIĆ

"U meni jesen je" kao posveta Halidu Bešliću

Pjevačica je s posebnom toplinom govorila o tome kakav je čovjek i umjetnik Bešlić bio

Emina Jahović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Ajla Pehlivan

26.12.2025

Emina Jahović večeras je održala solistički koncert u Domu mladih, a posebno emotivan trenutak uslijedio je kada je iskoristila priliku da u čast Halida Bešlića izvede veliki hit "U meni jesen je".

Pjevačica je s posebnom toplinom govorila o tome kakav je čovjek i umjetnik Bešlić bio, a publika je od prvog do posljednjeg stiha pjevala uglas s njom.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svijetu muzike. Tada su se od njega opraštale generacije širom regije, a njegovi hitovi i danas se s radošću pjevaju na svakom koncertu — što je Emina još jednom potvrdila svojom izvedbom.

# EMINA JAHOVIĆ
# DOM MLADIH
# HALID BEŠLIĆ
# SARAJEVO
# KONCERT
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