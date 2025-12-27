Nina Badrić zabrinula fanove: Pomjerila koncert u Bihaću, a evo i zašto

Pjevačica Nina Badrić zabrinula je svoje fanove posljednjom objavom na Instagramu. Zbog narušenog zdravstvenog stanja, morala je pomjeriti nastup koji je trebalo da održi u Bihaću.

Naime, Nina je prvo podijelila fotografiju na kojoj leži u krevetu, pokrivena, uz kratak opis: „Liječimo se da budemo spremni za koncerte“.

Nakon što je izazvala zabrinutost, ponovo se oglasila i potvrdila da je zbog prehlade i povišene temperature bila primorana pomjeriti koncert.

– Zbog prehlade i temperature moram pomjeriti koncert u Bihaću. Našli smo novi datum, hvala organizatorima na razumijevanju – poručila je pjevačica.