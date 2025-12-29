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PRVA PJESMA

Mokra bluza čini svoje: Podrška mi znači više nego što možete da zamislite

Prva pjesma Teodore Šćepanović u okviru takmičenja “IDJ Pepsi Show” nastavlja da živi i nakon njegovog završetka

Teodore Šćepanović. Instagram

E. A.

29.12.2025

Prva pjesma Teodore Šćepanović u okviru takmičenja “IDJ Pepsi Show” nastavlja da živi i nakon njegovog završetka.

Podgoričanka je pomenutu pjesmu predstavila tokom polufinala.

"Mokra bluza" nastala je u saradnji sa jednim od najcjenjenijih regionalnih producenata Darkom Dimitrovim.

Teodora nije uspjela da se domogne finala, ali je jasno da je mnogo bitnije ono što je tek čeka u karijeri.

- Hvala vam što slušate "Mokru bluzu". Podrška mi znači više nego što možete da zamislite - istakla je perspektivna pjevačica, a izgleda da je numera sjajno prihvaćena.

# TEODORA ŠĆEPANOVIĆ
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