Video / Karleuša se s njim kladila u čokoladnu bananicu: Tokom takmičenja oduševio pjevanjem, pa mu pjevačica poručila ovo

Emrah Emšo kako se pojavio na muzičkoj sceni tako je osvojio publiku. Kako svojim šarmom, tako i talentom.

Pored publike, simpatije mu je iskazala je i pop diva, Jelena Karleuša.

Naime, tokom takmičenja "Zvezde Granda", Emrah je tih godina iz kruga u krug prolazio dalje, te tako gradio svoj muzički put, a posebnu pažnju javnosti je privukla i Jelena Karleuša koja je jednom prilikom mu predvidjela da će biti velika zvijezda.

Čak su se i kladili i to u čokladnu bananicu, što je posebno nasmijalo gledaoce.