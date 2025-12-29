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KULTNI MOMENAT

Video / Karleuša se s njim kladila u čokoladnu bananicu: Tokom takmičenja oduševio pjevanjem, pa mu pjevačica poručila ovo

Naime, tokom takmičenja "Zvezde Granda", Emrah je tih godina iz kruga u krug prolazio dalje, te tako gradio svoj muzički put,

Express

E. A.

29.12.2025

Emrah Emšo kako se pojavio na muzičkoj sceni tako je osvojio publiku. Kako svojim šarmom, tako i talentom. 

Pored publike, simpatije mu je iskazala je i pop diva, Jelena Karleuša. 

Naime, tokom takmičenja "Zvezde Granda", Emrah je tih godina iz kruga u krug prolazio dalje, te tako gradio svoj muzički put, a posebnu pažnju javnosti je privukla i Jelena Karleuša koja je jednom prilikom mu predvidjela da će biti velika zvijezda. 

Čak su se i kladili i to u čokladnu bananicu, što je posebno nasmijalo gledaoce.

# EMRAH EMŠO
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