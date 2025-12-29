Maja Berović progovorila o suprugu i proširenju porodice

Pjevačica Maja Berović sinoć je održala nastup u jednom beogradskom klubu. Prije nastupa razgovarala je sa medijima.

Maja je sumirala 2025. godinu, sa kojom je zadovoljna, pa otkrila i kakve planove ima za narednu.

- Bila mi je dobra ova godina, radilo se, bili smo svi zdravi, sve je išlo onako kako smo željeli da bude. Neću se žaliti, kazala je Berović.

Sin Lav, poput ostale djece, želio je igračke, ali još uvijek ne pokazuje želju za bratom ili sestrom jer uživa u tome da je pažnja potpuno na njemu.

- Traži on naravno, uvijek traži, već dvije godine traži i samo ga zanimaju dinosaurisi. Dobio je. Bio je dobar. Zabavno mu je, voli kada je sva pažnja usmjerena ka njemu i svjestan je da bi morao da dijeli mamu ako bi došlo drugo dijete, kazala je Maja.

Kada je estrada u pitanju, Maja je otkrila da najčešće ne prati šta se dešava, ali da ponekad kolege komentariše sa suprugom Alenom.

- Sa mužem. On više prati nego ja, onda on meni na kraju dana kaže šta je bilo. Mi na kraju dana sjednemo i sumiramo šta se dešavalo, priča Maja i dodaje da joj suprug pomaže oko svega

- Da, oduvijek je tako bilo, od samog početka, malo je iskusniji i stariji od mene. Ali se uglavnom zajedno dogovaramo i nadopunjujemo. Desi se i da se ne slažemo. Puno puta se desi da on misli jedno, ja drugo. To je normalno, ali uvijek to rješimo nekim dogovorom. Neko malo popusti, i to je to. On malo popusti, ja sam slabiji pol - ispričala je Maja.