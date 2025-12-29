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IDJ SHOW

Ovako je izgledao Čodin put do zvijezda: Seksi pokreti učinili su svaki nastup nezaboravnim

Čodin razvojni put prikazan je od audicije do finala

Čoda je, podsjetimo, publici priznao da je ostvario san. Instagram

E. A.

29.12.2025

Organizatori tek završenog IDJ Show takmičenja na zvaničnom TikTok profilu objavili su snimak-rekapitulaciju nastupa Cetinjanina Danila Ivanovića.

On je bio jedini crnogorski finalista, a zauzeo je 3. mjesto.

Čodin razvojni put prikazan je od audicije do finala.

- Svaki nastup bio je stepenik više, svaka pjesma nova prilika da pokaže koliko je porastao kao izvođač i umjetnik, a njegovi seksi pokreti učinili su svaki nastup nezaboravnim (smijeh). Zasluženo u finalu - glasi poruka sa Tik Toka.

Čoda je, podsjetimo, publici priznao da je ostvario san i prije finala.

- Hvala vam. Hvala što sam zbog vas ovdje đe jesam trenutno. Bez vas to ne bi bilo moguće. Zbog vas počinjem da ostvarujem svoj san. Mogu samo jedno da obećam, a to je da poslije šoua idemo samo još jače. Volim vas sve - nedavno je napisao u objavi na Instagramu.

# IDJ SHOW
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