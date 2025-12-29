Ovako je izgledao Čodin put do zvijezda: Seksi pokreti učinili su svaki nastup nezaboravnim

Organizatori tek završenog IDJ Show takmičenja na zvaničnom TikTok profilu objavili su snimak-rekapitulaciju nastupa Cetinjanina Danila Ivanovića.

On je bio jedini crnogorski finalista, a zauzeo je 3. mjesto.

Čodin razvojni put prikazan je od audicije do finala.

- Svaki nastup bio je stepenik više, svaka pjesma nova prilika da pokaže koliko je porastao kao izvođač i umjetnik, a njegovi seksi pokreti učinili su svaki nastup nezaboravnim (smijeh). Zasluženo u finalu - glasi poruka sa Tik Toka.

Čoda je, podsjetimo, publici priznao da je ostvario san i prije finala.

- Hvala vam. Hvala što sam zbog vas ovdje đe jesam trenutno. Bez vas to ne bi bilo moguće. Zbog vas počinjem da ostvarujem svoj san. Mogu samo jedno da obećam, a to je da poslije šoua idemo samo još jače. Volim vas sve - nedavno je napisao u objavi na Instagramu.