Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćerku Ariju: Objavila porodični fotografiju

Aleksandra je 3. septembra rodila kćerku, kojoj su dali ime Arija, a sada je taj poseban trenutak odlučila podijeliti i sa svojom publikom. Uz fotografiju je napisala:

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović prvi put je javnosti pokazala svoju kćerku Ariju, objavivši porodičnu fotografiju na društvenim mrežama. Na fotografiji su, osim nje i kćerkice, i suprug Filip Živojinović te sin Aleksandar, a pjevačica se emotivnom porukom obratila upravo svom partneru.

- Prije 10 godina počeli smo kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za 10 najljepših godina.

Značenje imena Arija

Ime Arija često je u perzijskom govornom području i Indiji, gdje ima značenja poput "plemenito", "časno" i "čisto". U Evropi se pojavljuje i kao žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Postoje i varijante imena poput Ariana, Arian, Aryan i Arya.

Roditelji su, očigledno, birali ime koje je prepoznatljivo širom svijeta, ali i ono koje se uklapa s imenom starijeg brata Aleksandra, s kojim dijeli isto početno slovo. Osim toga, riječ "arija" u muzici označava i poseban vokalni izraz, što ima dodatnu simboliku s obzirom na to da su i Aleksandra i Filip vezani za muziku.

"To će biti prvo odvajanje od kćerke"

Aleksandra Prijović se nedavno pojavila na koncertu Saše Kovačevića, gdje je govorila i o planovima za doček Nove godine, kada će se prvi put razdvojiti od kćerkice.

- Uvijek sam spremna. Nedostajali su mi publika i nastupi. Godina je brzo prošla. Trideset prvog i prvog bit će prvo odvajanje od kćerke Arije. Odmah se vraćam. Aleksandar je jako dobar, pazi na sestru. Radila sam u studiju i dok sam bila trudna, stalno nešto pripremam - rekla je Aleksandra Prijović za "Blic".