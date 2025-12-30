Bijonse i zvanično među milijarderima: Forbs potvrdio historijski uspjeh muzičke dive

Bijonse je i zvanično postala milijarderka, potvrdio je magazin Forbs, čime je ušla u ekskluzivni krug najbogatijih muzičara na svijetu.

Američka superzvijezda tako je postala peta muzičarka sa imovinom koja prelazi milijardu dolara, rame uz rame sa Tejlor Svift, Rijanom, Brusom Springestinom i suprugom Džej Zijem, čije se bogatstvo procjenjuje na 2,5 milijardi dolara.

Forbs je još ranije ovog mjeseca procijenio da neto vrijednost Bijonse iznosi oko 800 miliona dolara, uz procjenu da će zahvaljujući višegodišnjem uspjehu i rekordnim turnejama prvi put preći prag od milijardu – što se sada i desilo.

Njena turneja “Renaissance World Tour” iz 2023. godine ostvarila je prihod od gotovo 600 miliona dolara, učvrstivši njen status jedne od najvećih pop ikona današnjice, uporedo sa Svift.

Bijonse je dodatno profitirala i kroz filmsku verziju koncerta, koju je distribuirala direktno putem ugovora sa lancem bioskopa AMC, zadržavši gotovo polovinu od ukupne svjetske zarade filma od 44 miliona dolara.

Veliki uspjeh zabilježio je i album “Cowboy Carter” iz 2024. godine, koji slavi i kontekstualizuje crnačke korijene kantri muzike.

Album je naišao na oduševljenje kritike i osvojio Gremi za album godine. To je prvi put u karijeri da je Bijonse dobila ovo prestižno priznanje, uprkos prethodnim nominacijama.

Prema procjenama Forbsa, turneja “Cowboy Carter”, na kojoj su se pojavili Džej Zi, dvoje od njihovo troje djece, kao i bivše članice grupe Destiny’s Child, ostvarila je više od 400 miliona dolara od prodaje karata, uz dodatnih 50 miliona dolara od prodaje suvenira.

Iako je turneja oborila rekorde posjećenosti na stadionima Totenhema u Londonu i Stad de Frans u Parizu, pojedini koncerti su se suočili sa sporijom prodajom karata, zbog čega su promoteri bili prinuđeni da snižavaju cijene.

Ipak, najskuplja karta za nastup u Velikoj Britaniji u 2025. godini iznosila je čak 950 funti, dok je najjeftinija koštala 71 funtu.

Dodatne milione Bijonse je zaradila i kroz specijalni nastup tokom poluvremena prve NFL utakmice na Božić, emitovane na Netfliksu, koji je procijenjen na oko 50 miliona dolara, kao i kroz reklamne kampanje za Levi’s vrijedne oko 10 miliona dolara.

U međuvremenu, Blumberg je na svoju listu muzičkih milijardera uvrstio i Selenu Gomez, procjenjujući njeno bogatstvo na 1,3 milijarde dolara. Međutim, Forbs osporava te navode i procjenjuje da neto vrijednost Gomez iznosi oko 700 miliona dolara.

Ulazak Bijonse u klub milijardera još jednom potvrđuje da je riječ ne samo o muzičkoj ikoni, već i o izuzetno uspješnoj poslovnoj ženi čiji uticaj daleko prevazilazi svijet muzike.