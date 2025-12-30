Svi smo bili slomljeni: Tejlor Svift se rasplakala prisjećajući se borbe koleginice s rakom dojke

Pop zvijezda Tejlor Svift emotivno se prisjetila jednog od najtežih trenutaka tokom svjetske “Eras” turneje, otkrivši da je njena prateća vokalistkinja Džeslin Gorman usred turneje dobila dijagnozu raka dojke.

U dokumentarnoj seriji “The End of an Era”, Svift je ispričala da je vijest o bolesti duboko potresla cijeli tim.

- Kada se Džeslin razboljela, to je bio prvi veliki emotivni udarac za našu turnejsku porodicu. Bilo je potpuno nezamislivo. Nikada neću zaboraviti trenutak kada nam je rekla – svi smo bili potpuno slomljeni. Najteže je bilo to neznanje - rekla je Svift.

Džeslin Gorman je otkrila da ju je pjevačica zagrlila čim je čula vijest.

- Kada sam rekla Tejlor, utrčala je, grlila me, plakala i ponavljala: ‘Tako mi je žao' - prisjetila se Gorman.

Vokalistkinja je zbog liječenja, koje je uključivalo hemoterapiju i operaciju, pauzirala oko šest mjeseci, ali se na iznenađenje svih vratila na turneju 2024. godine, tokom nastupa u Sidneju.

- Njena snaga i volja da se vrati i ponovo izvede najzahtjevniji koncert na svijetu… Niko od nas nije mogao da vjeruje - kazala je Svift.

Pored emotivne ispovijesti, pažnju javnosti posljednjih dana privukao je i gest velikodušnosti slavne pjevačice.

Prema navodima zaposlenih, Tejlor Svift je na Božić dijelila novac radnicima na stadionu “Arrowhead” tokom utakmice Kanzas Siti Čifsa, čiji je član njen vjerenik Trevis Kelsi.

Dokumentarna serija, nova muzika i lični trenuci Tejlor Svift nastavljaju da izazivaju snažne reakcije fanova širom svijeta, potvrđujući da se iza blještavila najveće pop turneje kriju i teške, ali duboko ljudske priče o solidarnosti, borbi i empatiji.