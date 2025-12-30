Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIKOLA ROBERTS

Otkrivena strogo čuvana tajna: Pjevačica u 40. godini postaje majka

Girls Aloud opet se okupila za turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj 2024. godine

Nikola Roberts. Instagram

E. A.

30.12.2025

Nikola Roberts, pjevačica grupe Girls Aloud, objavila je da je trudna.

Zvijezda, koja ima 40 godina, putem društvenih mreža je saopštila da je u petom mjesecu trudnoće i da njen partner, fudbaler Mič Han i ona “jedva čekaju” da upoznaju dijete.

Na Instagramu je podijelila fotografije na kojima nježno drži trudnički stomak ispred jelke.

- Mič i ja smo proslavili najčarobniji Božić dijeleći ovu najdragocjeniju vijest sa našim porodicama - napisala je Roberts.

Dodala je britanska pjevačica i da su vijest prethodno čuvali u tajnosti.

Ovo će biti prvo dijete za Nikolu.

Girls Aloud opet se okupila za turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj 2024. godine, što je bio njihov prvi zajednički koncertni potez nakon više od 11 godina.

Nova izdanja posvećena su članici Sari Harding, koja je preminula od raka 2021, u 39. godini.

Roberts je takođe objavila sopstvenu muziku i igrala u mjuziklima.

# NIKOLA ROBERTS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.