Otkrivena strogo čuvana tajna: Pjevačica u 40. godini postaje majka

Nikola Roberts, pjevačica grupe Girls Aloud, objavila je da je trudna.

Zvijezda, koja ima 40 godina, putem društvenih mreža je saopštila da je u petom mjesecu trudnoće i da njen partner, fudbaler Mič Han i ona “jedva čekaju” da upoznaju dijete.

Na Instagramu je podijelila fotografije na kojima nježno drži trudnički stomak ispred jelke.

- Mič i ja smo proslavili najčarobniji Božić dijeleći ovu najdragocjeniju vijest sa našim porodicama - napisala je Roberts.

Dodala je britanska pjevačica i da su vijest prethodno čuvali u tajnosti.

Ovo će biti prvo dijete za Nikolu.

Girls Aloud opet se okupila za turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj 2024. godine, što je bio njihov prvi zajednički koncertni potez nakon više od 11 godina.

Nova izdanja posvećena su članici Sari Harding, koja je preminula od raka 2021, u 39. godini.

Roberts je takođe objavila sopstvenu muziku i igrala u mjuziklima.