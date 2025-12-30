Holivudski trenutak Nine Badrić: Spoj bezvremenske elegancije, glamura i samopouzdanja

U sklopu najave posljednjih nastupa u 2025. godini pjevačica Nina Badrić sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u glamuroznom i moćnom izdanju koje odiše starim holivudskim luksuzom i samouvjerenom elegancijom.

Pjevačica na fotografiji pozira odjevena u crnu večernju haljinu pripijenog kroja koja naglašava siluetu, s decentnim dekolteom i profinjenim, minimalističkim linijama. Sve je upotpunila efektnim komadima nakita – visećim statement naušnicama i elegantnom ogrlicom, koji su donijeli dodatnu dozu glamura.

Pozirajući uz bijeli automobil, Nina je stvorila vizual koji podsjeća na filmsku divu – spoj bezvremenske elegancije, glamura i samopouzdanja, koje ne treba dodatno objašnjavati.