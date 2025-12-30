Sve više muzičara odustaje od nastupa u Kennedy Centru nakon Trampove promjene imena

Drugi jazz bend odustao je od nastupa u kontroverzno preimenovanom "Trump-Kennedy" centru u Vašingtonu, samo dva dana prije nego što je trebao održati novogodišnji koncert.

The Cookers, opisani kao septet legendarnih post-bop jazz muzičara nominovan za Grammy, nisu dali eksplicitno objašnjenje za svoju odluku, ali su u saopćenju objavljenom na svojoj web stranici kazali da je jazz rođen iz borbe i neumoljivog insistiranja na slobodi - slobodi misli, izražavanja i punog ljudskog glasa, piše The Guardian.

Sporna odluka

Odluka benda da se povuče s nastupa "A Jazz New Year’s Eve" uslijedila je nakon što je upravni odbor John F. Kennedy Centra za izvedbene umjetnosti ranije ovog mjeseca glasao da se institucija preimenuje u Trump-Kennedy Centar.

Odluka je izazvala negodovanje i pravne izazove, a natpis ispred centra u Vašingtonu brzo je izmijenjen dodavanjem Trampovog imena. Nedugo zatim, bubnjar i vibrafonista Čak Red (Chuck Redd) otkazao je božićni koncert.

Ričard Grenel (Richard Grenell), predsjednik Kennedy Centra i Trampov imenovanik, zaprijetio je da će tužiti Reda za milion dolara odštete, nazvavši njegov potez političkim trikom.

- Vaša odluka da se povučete u posljednjem trenutku, izričito kao odgovor na nedavno preimenovanje Centra, koje odaje počast izvanrednim naporima predsjednika Trampa da spasi ovu nacionalnu instituciju, predstavlja netoleranciju i vrlo je skupa za neprofitnu umjetničku instituciju - naveo je Grenel u pismu koje je dobio Washington Post.

Otkazivanja nastupa

Najnovije otkazivanje jazz nastupa uslijedilo je nakon što je pjevačica Kristi Li (Kristy Lee) objavila da otkazuje koncert zakazan za sljedeći mjesec.

- Kada se američka historija počne tretirati kao nešto što možete zabraniti, izbrisati, preimenovati ili rebrandirati zbog nečijeg ega, ja ne mogu stajati na toj pozornici i mirno spavati - napisala je Li na društvenim mrežama.

Plesna kompanija Doug Varone and Dancers također je objavila da se povlači iz dva nastupa zakazana za april.

- Posljednji čin Donalda J. Trampa da Centar preimenuje po sebi znači da više ne možemo dozvoliti sebi niti tražiti od naše publike da kroči u ovu nekada veliku instituciju - naveli su na društvenim mrežama.

The Cookers su se izvinili svojoj publici, rekavši da razumiju i suosjećaju s publikom te da će ostati posvećeni sviranju muzike koja prelazi podjele umjesto da ih produbljuje.