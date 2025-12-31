Stoja iskreno o penziji: "Dok sam živa, ne idem"

Pjevačica Stoja Novaković sinoć je oduševila publiku nastupom u Nacionalnoj klasi, pruživši pravi spektakl energičnom izvedbom.

Prije nastupa, Stoja je odgovorila na pitanja medija o aktuelnim temama, tradicionalnim običajima, ali i planovima vezanim za penziju.

– Samo da smo živi i zdravi i da ima mira. Više priznajem Božić nego Novu godinu, pa za Božić nikad ne radim, dok za Novu uglavnom jesam – rekla je Stoja.

Dodala je da joj je najvažnije da bude mir, zatim zdravlje, ljubav, sreća i novac.

– Život je kratak i treba ga maksimalno iskoristiti – poručila je.

Tradiciju voli i poštuje

– Sve po običaju, pravim česnicu i volim da budem kod kuće. U djetinjstvu, u Vojvodini, bilo je drugačije – ulice su bile pune konja, sanki, harmonike i vina. Djeca su se sankala i igrala, a danas te radosti više nema - ističe Stoja.

Na pitanje o penziji, Stoja je iskreno priznala:

– Ja sam svake godine, svakog dana u penziji, ali nema od toga ništa. Dokle god publika i narod traže, biću tu. Nadam se da ću se jednog dana i ja odmoriti.

Posvetiti se porodici

Otkrila je i šta želi raditi kada se penzioniše:

– Želim da se posvetim sebi, mužu i djeci, iako brzo rastu i vrijeme brzo prolazi. Voljela bih putovati, odmarati se i bolje organizovati vrijeme. Naravno, neću samo ležati, nisam takav tip. Porodica mi zaista mnogo nedostaje jer sam stalno na putu.